Экс-игрок «Спартака» Тигиев: Федун оставлял о себе впечатление доброго и щедрого мужичка

Экс-защитник «Анжи» и «Крыльев Советов» Георгий Тигиев высказался о бывшем президенте «Спартака» Леониде Федуне.

«Иногда было ощущение, что менеджеры, которых он ставил, многое ему недоговаривали, пытались что-то скрыть. Но сам Федун оставлял о себе впечатление доброго и щедрого мужичка. В чемпионском сезоне мы обыграли ЦСКА. Леонид Арнольдович зашёл в раздевалку и объявил, что будут двойные премиальные», — приводит слова Тигиева Sport24.

Георгий Тигиев является воспитанником «Кубани». Профессиональную карьеру россиянин начал в 2015 году в составе московского «Торпедо». В 2017-м левый защитник перебрался в «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2022 года Георгий выступает в медиафутболе. Играл за такие команды, как Broke Boys, Fight Nights, «Деньги».