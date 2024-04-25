Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Тигиев: Федун оставлял о себе впечатление доброго и щедрого мужичка

Экс-игрок «Спартака» Тигиев: Федун оставлял о себе впечатление доброго и щедрого мужичка
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Анжи» и «Крыльев Советов» Георгий Тигиев высказался о бывшем президенте «Спартака» Леониде Федуне.

«Иногда было ощущение, что менеджеры, которых он ставил, многое ему недоговаривали, пытались что-то скрыть. Но сам Федун оставлял о себе впечатление доброго и щедрого мужичка. В чемпионском сезоне мы обыграли ЦСКА. Леонид Арнольдович зашёл в раздевалку и объявил, что будут двойные премиальные», — приводит слова Тигиева Sport24.

Георгий Тигиев является воспитанником «Кубани». Профессиональную карьеру россиянин начал в 2015 году в составе московского «Торпедо». В 2017-м левый защитник перебрался в «Спартак», с которым выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. С 2022 года Георгий выступает в медиафутболе. Играл за такие команды, как Broke Boys, Fight Nights, «Деньги».

Материалы по теме
Георгий Тигиев: чемпионство со «Спартаком» — лучший момент в моей футбольной жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android