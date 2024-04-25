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Тренер юношеской сборной России выразил надежду на допуск до международных соревнований

Тренер юношеской сборной России выразил надежду на допуск до международных соревнований
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Старший тренер юношеской сборной России (игроки до 16 лет) Станислав Коротаев надеется на допуск команды до международных соревнований под эгидой УЕФА.

«Как тренер я очень надеюсь, что нас туда пустят и что мы будем участвовать в европейских отборочных циклах. Надежда есть, она умирает последней. Так что мы всегда надеемся и ждём, что всё это разрешится положительно», — приводит слова Коротаева ТАСС.

Напомним, 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций допустил до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Однако позже УЕФА не нашёл технического решения для добавления команд в отбор на чемпионаты Европы, так как жеребьёвка к тому моменту уже прошла.

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