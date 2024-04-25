Тренер юношеской сборной России выразил надежду на допуск до международных соревнований

Старший тренер юношеской сборной России (игроки до 16 лет) Станислав Коротаев надеется на допуск команды до международных соревнований под эгидой УЕФА.

«Как тренер я очень надеюсь, что нас туда пустят и что мы будем участвовать в европейских отборочных циклах. Надежда есть, она умирает последней. Так что мы всегда надеемся и ждём, что всё это разрешится положительно», — приводит слова Коротаева ТАСС.

Напомним, 28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций допустил до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Однако позже УЕФА не нашёл технического решения для добавления команд в отбор на чемпионаты Европы, так как жеребьёвка к тому моменту уже прошла.