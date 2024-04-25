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«Урал» — «Ростов»: гости вышли вперёд

«Урал» — «Ростов»: гости вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 57'    

На 57-й минуте Роналдо вывел «Ростов» вперёд.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата. Встреча проходила в Ростове и завершилась вничью со счётом 2:2.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка за 24 матча. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.

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