Роналду диктовал Рангнику свои правила игры за «Манчестер Юнайтед» — Bild

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий в составе саудовского «Аль-Насра», диктовал экс-тренеру «красных дьяволов» Ральфу Рангнику свои правила игры за английский клуб. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, португальский нападающий заявил Рангнику, что он должен играть в четырёх из пяти матчей. При этом Роналду предоставил австрийскому специалисту выбирать, в какой именно встрече он не будет задействован. Также экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что не будет сидеть на скамейке запасных в тех матчах, где не играет, поскольку предпочтёт остаться дома и посмотреть встречу по телевизору.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года и выступал за «красных дьяволов» до осени 2022-го. Рангник исполнял обязанности тренера манкунианцев с декабря 2021 года до лета 2022 года.