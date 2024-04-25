Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду диктовал Рангнику свои правила игры за «Манчестер Юнайтед» — Bild

Роналду диктовал Рангнику свои правила игры за «Манчестер Юнайтед» — Bild
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, ныне выступающий в составе саудовского «Аль-Насра», диктовал экс-тренеру «красных дьяволов» Ральфу Рангнику свои правила игры за английский клуб. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, португальский нападающий заявил Рангнику, что он должен играть в четырёх из пяти матчей. При этом Роналду предоставил австрийскому специалисту выбирать, в какой именно встрече он не будет задействован. Также экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что не будет сидеть на скамейке запасных в тех матчах, где не играет, поскольку предпочтёт остаться дома и посмотреть встречу по телевизору.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года и выступал за «красных дьяволов» до осени 2022-го. Рангник исполнял обязанности тренера манкунианцев с декабря 2021 года до лета 2022 года.

Материалы по теме
Партнёр Роналду по сборной Португалии рассказал, чем одержим капитан национальной команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android