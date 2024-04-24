Партнёр Роналду по сборной Португалии рассказал, чем одержим капитан национальной команды

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот высказался о звёздном нападающем Криштиану Роналду.

«Я никогда не забуду первый момент, когда его встретил. Роналду обладает невероятной энергией, он одержим стремлением совершенствоваться как в работе, так и в жизни – например, в теле, разуме и семье», — приводит слова Далота Cronache di Spogliatoio.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 36 голов и 12 результативных передач. Он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца рассчитан до 30 июня 2025 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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