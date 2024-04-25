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Гол Роналдо принёс «Ростову» победу над «Уралом»

Гол Роналдо принёс «Ростову» победу над «Уралом»
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Сегодня, 25 апреля, состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 57'    

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Отличился бразильский форвард «Ростова» Роналдо, а автором результативной передачи стал центральный защитник Умар Сако.

После этой победы «Ростов» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата. Та встреча прошла в Ростове и завершилась вничью со счётом 2:2.

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