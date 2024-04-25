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Аморим провёл переговоры с «Вест Хэмом» с целью надавить на «Ливерпуль» – CNN

Аморим провёл переговоры с «Вест Хэмом» с целью надавить на «Ливерпуль» – CNN
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прибыл в Лондон для того, чтобы провести переговоры с «Вест Хэм Юнайтед». Однако, как утверждает CNN Portugal, португальский специалист сделал это с целью оказать давление на «Ливерпуль», который интересовался тренером в последние недели.

По информации источника, Аморим был убеждён, что подобным способом сможет заставить «Ливерпуль» завершить сделку по его назначению в клуб. Однако в английском клубе узнали об этом и решили отказаться от кандидатуры португальского специалиста. На текущий момент мерсисайдцы отдают предпочтение главному тренеру «Фейеноорда» Арне Слоту.

Напомним, «Ливерпуль» находится в поисках нового тренера, поскольку летом команду покинет Юрген Клопп.

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