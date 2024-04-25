Форвард ЦСКА Заболотный рассказал о своих личных целях в нынешнем сезоне

32-летний нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный рассказал о своих личных целях в нынешнем сезоне.

«Есть ли цель побить свой личный рекорд по результативности (девять голов в РПЛ за «Сочи» в сезоне-2020/2021. — Прим. «Чемпионата»)? Конечно, это моя максимальная цель. Корреспондент, которому я зимой давал интервью, подметил приятный факт, что я уже побил свой определённый рекорд — шесть туров подряд с результативными действиями. Не хочу останавливаться на достигнутом. Уверен, что у меня есть для этого все возможности.

Есть ещё одна цифра, которую я очень хочу достигнуть. Сейчас у меня чуть больше 90 матчей за ПФК ЦСКА. До конца сезона есть возможность довести их число до 100. Не буду скрывать, что лично для меня это событие стало бы очень приятным», — приводит слова Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Заболотный уже провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.