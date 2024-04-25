Голкипер «Рубина» Дюпин: клуб не предлагал мне новый контракт

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, что клуб не обращался к нему с предложением продлить истекающий в конце нынешнего сезона контракт.

«Мой контракт с «Рубином» заканчивается летом, пока мне не предлагали его продлить», — приводит слова Дюпина Metaratings.

Юрий Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. За это время футболист принял участие в 143 матчах, в которых пропустил 165 мячей. В 52 матчах Дюпин сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков в 25 матчах. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.