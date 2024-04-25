Бубнов: нельзя сказать, что «Рубину» повезло в матче с «Зенитом» — они заслужили победу

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о победе казанского «Рубина» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Вчера, 24 апреля, «Рубин» выиграл в Санкт-Петербурге со счётом 2:0. Отличились Мирлинд Даку и Александр Мартынович.

«Команда Рахимова качественно оборонялась при победном счёте. Казанцы встали стеной на своей половине и отражали атаки соперников. Плюс хорошо сыграл Дюпин, несколько раз по-настоящему выручивший команду. Нельзя сказать, что гостям повезло в этом матче — они заслужили победу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на восьмой строчке, заработав 36 очков.