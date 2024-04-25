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«Верили, что обыграем «Зенит». Защитник «Рубина» Рожков — о победе над сине-бело-голубыми

«Верили, что обыграем «Зенит». Защитник «Рубина» Рожков — о победе над сине-бело-голубыми
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Защитник «Рубина» Илья Рожков после победы казанского клуба над «Зенитом» со счётом 2:0 в перенесённом матче 21-го тура РПЛ сказал, что команда была уверена в том, сможет обыграть сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«С самого начала матча верили, что можем обыграть «Зенит», просто выполняя установку тренера. Что касается падений на газон, это была просто усталость. У нас на неделе была уже вторая игра, так что где-то не успели полностью восстановиться, поэтому в конце встречи у некоторых ребят начало сводить ноги. Сейчас у нас будет больше времени для подготовки к игре с «Уралом», так что всё должно быть в порядке», — приводит слова Рожкова Metaratings.

На 50-й минуте матча нападающий «Рубина» Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на восьмой строчке, заработав 36 очков.

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