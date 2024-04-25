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Защитник «Рубина» Тесленко назвал причины, по котором казанцы смогли обыграть «Зенит»

Защитник «Рубина» Тесленко назвал причины, по котором казанцы смогли обыграть «Зенит»
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Защитник «Рубина» Егор Тесленко после победы казанского клуба над «Зенитом» со счётом 2:0 в перенесённом матче 21-го тура РПЛ сказал, что команда смогла добиться такого результата благодаря улучшению игры в обороне и атаке.

«Мы просто стали хорошо играть, поэтому и выиграли. Мы комбинировали, пытались играть в футбол, и стало всё получаться. Наладили игру в обороне и атаке, поэтому сегодня была совершенно другая игра. Что Рахимов сказал в перерыве? Не знаю, меня в этот момент не было в раздевалке», — приводит слова Тесленко Metaratings.

На 50-й минуте матча нападающий «Рубина» Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на восьмой строчке, заработав 36 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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