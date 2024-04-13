Иван Ракитич назвал свой худший матч за «Барселону»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич назвал свой худший матч в составе каталонской команды. Таковым хорватский футболист считает ответный матч с итальянской «Ромой» в четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/2018.

«Я часто вспоминаю об игре с «Ромой», для меня она была худшей. Мы отдали её, ничего не сделав. Если ты не особо мотивирован, такое случается. Это была наша вина», – приводит слова Ракитича Barca Universal.

В том розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА каталонская команда на своём поле разгромила римлян со счётом 4:1 в первом матче четвертьфинальной стадии. Но в ответной встрече в гостях «Барселона» уступила «Роме» со счётом 0:3 и из-за правила выездного гола вылетела из турнира.

Напомним, Иван Ракитич выступал за сине-гранатовых с 2014 по 2020 год. Сейчас 36-летний хорватский футболист выступает в составе саудовского «Аль-Шабаба».