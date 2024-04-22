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«Газпром» станет новым спонсором венгерского клуба «Ференцварош»

«Газпром» станет новым спонсором венгерского клуба «Ференцварош»
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Компания «Газпром» станет новым спонсором венгерского футбольного клуба «Ференцварош». Об этом сообщает Blikk.

По информации источника, российская нефтегазовая компания предоставит чемпиону Венгрии «значительную финансовую поддержку», что позволит клубу увеличить годовой бюджет до € 50 млн. Отметим, что «Газпром» является спонсором санкт-петербургского «Зенита».

Кроме того, публичное акционерное общество «Газпром» является спонсором Всероссийской федерации художественной гимнастики, Всероссийской федерации волейбола, Всероссийской федерации плавания, Союза биатлонистов России, Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, Федерации бильярдного спорта России и Российского футбольного союза (РФС).

«Ференцварош» — действующий чемпион Венгрии. С 2021 по 2023 год эту команду тренировал известный российский специалист Станислав Черчесов.

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