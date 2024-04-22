«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру это красная». Судейство в 25-м туре РПЛ

Как не дали пенальти «Зениту» и что не так с решениями в игре ЦСКА? Экспертиза Игоря Федотова.

Позади уже 25-й тур РПЛ. Неожиданная победа «Спартака», не менее неожиданное поражение ЦСКА и вполне ожидаемый выигрыш «Зенита» — основные события выходных. Традиционно обращаем внимание и на работу судей. Как они справились с работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 25-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Краснодар» — «Факел» — 2:0

Непростая игра, но Левников с ней справился. На 12-й минуте не показал жёлтую игроку «Факела» за срыв перспективной атаки.

Сейчас все игры накалены, каждая рассматривается под микроскопом. Неделю назад «Краснодар» был недоволен Ивановым. Здесь же ни у одной из команд не должно возникать претензий к арбитру.

Оценка Левникова — 8,3.

Кирилл Левников Фото: ФК «Краснодар»

«Рубин» — «Локомотив» — 1:1

Тоже непростой матч, были сложные моменты. Но Кукуляк разобрался. Хотя проблема с жёлтыми, которые нужно показывать, была.

В сложном эпизоде на 76-й минуте Кукуляк разобрался и показал красную карточку игроку «Рубина» за лишение явной возможности забить гол. Только на повторе из-за ворот видно, что защитник шёл не в сторону мяча, а в сторону соперника.

На 87-й минуте Кукуляк не показал жёлтую игроку «Рубина». И здесь мы снова говорим о карточке, которую все видят. Футболист «Рубина» совершил нарушение, овладел мячом, убежал в открытую зону, и прозвучал свисток. После этого игрок проявил демонстративное несогласие с решением арбитра, выраженное в подпрыгивании, криках и размахивании руками. Это всё должно пресекаться судьями. Не хочешь показывать жёлтую — подзови, напихай. Но не пропускай.

Оценка Кукуляка — 8,3.

«Балтика» — «Крылья Советов» — 2:1

Когда хорошо, тогда хорошо. Спокойно, рассудительно отработал Чебан. Назначил самостоятельно 11-метровый удар, хотя его нельзя было не назначить. Открытая позиция, Чебан всё прекрасно видел. Вопросов нет. Только чуть побольше уверенности ему, чтобы пожёстче был, и было бы вообще всё хорошо.

Оценка Чебана — 8,4.

Сергей Чебан Фото: ФК «Балтика»

ЦСКА — «Ахмат» — 1:2

Ожидаемо сложная игра для Шафеева, учитывая положение команд. На 16-й минуте он находился в хорошей позиции, открытый момент, но не удалил Рошу. Ладно, показал жёлтую, не пропустил хотя бы. Но эпизод был настолько открытым, что Шафеев изначально мог правильно расценить. Конечно, у телевизора легко говорить, но я сразу понял, что это красная. Даже Роша понимал это. Любимов на VAR вмешался — и правильно сделал. Шафеев посмотрел повтор и поменял решение на верное.

На 44-й Шафеев неправильно показал жёлтую Дивееву за грубую игру. Момент с штрафной другой команды, футболист ЦСКА пытался выбить мяч, а соперник выпрыгнул перед ним и сыграл головой. Да, Дивеев попал по нему, но никакой сумасшедшей грубости я в этом не увидел. Для чего показывать жёлтую? Ещё и с паузой — не хотел, видимо, но показал. Не надо так делать.

На 83-й минуте Шафеев не показал жёлтую Берише, который демонстративно не соглашался с его решением. Подорвался, побежал в сторону судьи, начал махать руками, орать на него.

В моменте с прямой красной Дивееву арбитр разобрался. Такой эпизод, что объяснить можно что угодно. В случае жёлтой она бы стала для Дивеева второй, но Шафеев показал красную за серьёзное нарушение правил. Так играть в футбол, конечно, нельзя. Шафеев вынес решение тоже с небольшой паузой, но оно правильное.

Оценка Шафеева — 7,7.

«Пари НН» — «Динамо» — 1:4

На 16-й минуте Чистяков не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру и попадание рукой по лицу соперника. Но при этом назначил штрафной. Может, он не видел всей картины, но раз дал свисток, то видел, что прилетело по лицу. За такое надо давать карточку.

Непонятно, что смутило Чистякова в моменте с 11-метровым ударом. Он находился в хорошей позиции, можно было даже ещё чуть вперёд продвинуться, чтобы вообще всё видеть. Но Чистяков остановился, VAR его позвал, и арбитр назначил 11-метровый. Такой эпизод судья должен оценивать самостоятельно.

Оценка Чистякова — 7,8.

Артём Чистяков Фото: ФК «Пари НН»

«Зенит» — «Оренбург» — 1:0

Первый момент: на матч «Зенита» назначили арбитра из Санкт-Петербурга. Идёт какой-то эксперимент. Но если так, то он должен касаться всех. Все арбитры должны быть «без прописки». Если судишь в РПЛ, будь любезен работать на всех матчах. Раньше Карасёв, Шадыханов судили игры московских команд, теперь дело дошло до Безбородова. Первым таким матчем был «Зенит» — «Сочи», сейчас — встреча с «Оренбургом». Давайте тогда назначать Иванова на «Ростов» и так далее. Пускай работают. И тогда это будет полноценный эксперимент.

На 78-й минуте мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Для многих это 11-метровый. Я вижу, что игрок пытался заблокировать мяч, а рука изначально находилась внизу для сохранения равновесия, была расслаблена и в естественном положении. То есть он её не выставлял. Путь мячу футболист преграждал всем телом. Если бы рука была в стороне, то да — фол. Для меня это не 11-метровый. Поддерживаю в этом эпизоде Безбородова. Так же, как поддерживал судей в моментах с Кержаковым, Джикией. Хотя для многих и там, и там были 11-метровые.

Зачем VAR в лице Мешкова позвал арбитра к монитору? Первая версия: Безбородов немного отстал от эпизода и не мог рассказать, что в действительности видел. Вторая: он неправильно описал ситуацию. Такое тоже может быть. На месте руководства я бы вышел из этой ситуации так: сказал бы, что правы и Мешков, и Безбородов. Первый — что позвал, второй — что оставил решение.

Оценка Безбородова — 8,5.

«Сочи» — «Урал» — 2:2

Тоже непростая игра ожидалась, но хорошая работа Карасёва. Обошлось без сложных эпизодов, команды играли.

Оценка Карасёва — 8,4.

Сергей Карасёв Фото: ФК «Сочи»

«Ростов» — «Спартак» — 1:5

На 12-й минуте, я считаю, Москалёв ошибся. Почему не полез VAR в лице Казарцева, я могу понять. Сразу встаёт вопрос: нарушал ли правила Осипенко и что ему показывать? А если фола не было, то отменять? Соответственно, Казарцев не полез. Плюс, наверное, посчитал, что было большое расстояние до ворот. Для меня это момент стоп-кадра. И, судя по стоп-кадру, если для тебя это фол и ты назначаешь штрафной, то это красная карточка.

На 57-й минуте Москалёв верно самостоятельно назначил 11-метровый. Игрок «Ростова» выпрыгнул, выставил руку в сторону, и мяч в неё попал. Без жёлтой карточки, так как их отменили в таких ситуациях.

Оценка Москалёва — 7,9 (8,4).

Из всех в этом туре мне больше всего не понравился Шафеев. У него я ещё много дискуссионных моментов на жёлтую не учёл. Он какой-то испуганный, неуверенный. Давно не видел его таким. А всё остальное — абсолютно рабочие моменты.