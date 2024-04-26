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«Несколько месяцев со мной жестоко обращаются». Рашфорд — о критике в свой адрес

«Несколько месяцев со мной жестоко обращаются». Рашфорд — о критике в свой адрес
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд отреагировал на критику в свой адрес, ответив на один из комментариев в соцсети Х (ранее Twitter).

Комментарий: «То, как обращаются с Маркусом Рашфордом, абсолютно отвратительно. Это грубо. Это жестокое обращение».

Рашфорд: «Я ценю вашу поддержку! Это жестокое обращение, и оно продолжается уже несколько месяцев. Хватит!».

Напомним, в нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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