Рашфорд использовал слухи об интересе от «ПСЖ» для получения нового контракта — The Sun

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд никогда не входил в сферу трансферных интересов «ПСЖ», несмотря на активные сообщения СМИ на эту тему в последние месяцы. Об этом информирует The Sun.

По информации источника, представители английского футболиста использовали слухи о заинтересованности в нём со стороны французского гранда с целью получить новый контракт от «Манчестер Юнайтед» на улучшенных условиях. Подчёркивается, что боссов «ПСЖ» совершенно не впечатляет уровень футбола, демонстрируемый Рашфордом в нынешнем сезоне, как и его поведение вне поля.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.