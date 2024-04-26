«Ливерпулю» придётся заплатить £ 13 млн «Фейеноорду» за Арне Слота — Daily Mail

В ближайшие 48 часов «Ливерпуль» может объявить, что новым главным тренером клуба станет Арне Слот, возглавляющий «Фейеноорд». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на текущий момент «Ливерпуль» и «Фейеноорд» находятся в стадии активных переговоров. Подчёркивается, что мерсисайдцам придётся выплатить нидерландскому клубу компенсацию за досрочный уход Слота, которая составит £ 13 млн (€ 15,1 млн). Такая сумма обусловлена тем, что вместе с 45-летним специалистом «Фейеноорд» покинет часть его тренерского штаба.

Напомним, действующее трудовое соглашение Слота с нидерландским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду по окончании нынешнего сезона.