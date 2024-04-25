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Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
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«Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии, Миранчук появился на 74-й

«Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии, Миранчук появился на 74-й
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Завершился ответный матч ½ финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной». «Аталанта» одержала победу в матче со счётом 4:1 (4:2 по сумме двух игр).

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Копмейнерс – 8'     1:1 Куарта – 68'     2:1 Скамакка – 75'     3:1 Лукман – 90+4'     4:1 Пашалич – 90+8'    
Удаления: нет / Миленкович – 53'

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс. На 68-й минуте гости сравняли счёт усилиями Лукаса Куарты. На 75-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка забил гол с передачи Шарля Де Кетеларе и сравнял счёт по сумме двух матчей.

В компенсированное время к матчу «Аталанта» вырвала победу по сумме двух встреч: на 90+5-й минуте забил нападающий хозяев Адемола Лукман, а через три минуты окончательный счёт в матче установил полузащитник Марио Пашалич. Алексей Миранчук появился на поле на 74-й минуте и не отметился результативными действиями на поле.

Первый матч между командами завершился победой «фиалок» со счётом 1:0: на 31-й минуте дальним ударом забил полузащитник Роландо Мандрагора. Таким образом, «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом».

Турнирная сетка Кубка Италии
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