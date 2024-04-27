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Егор Голенков: после выигрышей открываю таблицу, чтобы порадовать себя

Егор Голенков: после выигрышей открываю таблицу, чтобы порадовать себя
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, смотрит ли он турнирную таблицу чемпионата России после матчей.

«Смотрю ли таблицу? После выигрышей иногда открываю, порадовать себя», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, после 25 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 37 очков и занимает восьмое место. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 29 апреля.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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