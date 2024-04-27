Егор Голенков: после выигрышей открываю таблицу, чтобы порадовать себя

Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, смотрит ли он турнирную таблицу чемпионата России после матчей.
«Смотрю ли таблицу? После выигрышей иногда открываю, порадовать себя», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».
Напомним, после 25 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 37 очков и занимает восьмое место. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится 29 апреля.
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.