Голенков: в «Ростов» приехали судьи на брифинг, мы задали вопрос, а нам в ответ: «Не знаю»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге, а также рассказал о брифингах, которые арбитры проводят для команд чемпионата России.

«Я не знаю, как сейчас судьи трактуют моменты. Сейчас «Зениту» не поставили пенальти за руку. Ну как? Окей. Не знаю, как трактуется эпизод с нашим пенальти, они их каждый год меняют, но мне как действовать как нападающему? Меня подталкивает защитник, и судья говорит, что это нормально. Я в ответ говорю, что давай, мол, я тоже буду подталкивать защитника. Моменты, которые связаны со мной — я их просто не понимаю.

Судьи приезжают к командам и что‑то объясняют? Всё то же самое говорят. В том году к нам приехали на брифинг, мы задали вопрос, почему там не было фола, а нам в ответ: «Не знаю». Также спросили, почему судья добавляет столько минут, а нам не могут ответить», — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Голенков принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 34 очка за 24 матча.