В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе клубов РПЛ к защитнику Александрову

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию об интересе клубов РПЛ к защитнику нижегородской команды Виктору Александрову.

«Переговоров по трансферу Виктора Александрова ни с кем не ведётся. Ни стартовых, ни тем более официальных. Вопрос, почему информация об интересе к нему клубов из Москвы вообще появилась. Наверное, Виктором действительно кто-то интересуется и слив информации произошёл как раз именно из этого клуба. Такое тоже возможно.

Витя для нас важный профессионал, футболист. Мы имеем в команде всего одного нижегородца — это Витя Александров. Остальные — из других регионов и стран. Поэтому мы его очень ценим. Не только из-за того, что он земляк клубу, но и из-за того, что он классный футболист. Если и будут какие-то переговоры, «Пари НН» будет в них участвовать. Но это не должно становиться ослаблением для клуба и точкой для карьеры Александрова — Витя должен играть, а не сидеть на скамейке. Для нас это важно. Но сейчас к нам никто не обращался», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Александров принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.