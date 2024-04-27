Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Тавареш рассказал, как прошло прощание с Гильермо Абаскалем

Игрок «Спартака» Тавареш рассказал, как прошло прощание с Гильермо Абаскалем
Аудио-версия:
Комментарии

Правый защитник «Спартака» Томаш Тавареш ответил на вопрос, как команда попрощалась с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, покинувшим должность главного тренера красно-белых после матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Аттийят-аллах – 76'    

«Сразу после матча это никто не обсуждал, все просто злились из-за поражения. А на следующий день Гильермо сказал команде, что уходит, произнёс обычные слова на прощание. Мы пожелали удачи в ответ.

«Спартак» — большой клуб, от которого всегда ждут только побед. В последние месяцы мы показывали не те результаты, на которые рассчитывали. В такой ситуации тренер всегда под ударом», — приводит слова Тавареша официальный сайт красно-белых.

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. 14 апреля 2024 года испанец был отправлен в отставку.

Материалы по теме
Медина: когда уходит тренер, всегда непросто, но мы всё равно можем добиваться результата
Материалы по теме
Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?
Рейтинг
Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android