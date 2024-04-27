Игрок «Спартака» Тавареш рассказал, как прошло прощание с Гильермо Абаскалем

Правый защитник «Спартака» Томаш Тавареш ответил на вопрос, как команда попрощалась с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, покинувшим должность главного тренера красно-белых после матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Сразу после матча это никто не обсуждал, все просто злились из-за поражения. А на следующий день Гильермо сказал команде, что уходит, произнёс обычные слова на прощание. Мы пожелали удачи в ответ.

«Спартак» — большой клуб, от которого всегда ждут только побед. В последние месяцы мы показывали не те результаты, на которые рассчитывали. В такой ситуации тренер всегда под ударом», — приводит слова Тавареша официальный сайт красно-белых.

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. 14 апреля 2024 года испанец был отправлен в отставку.