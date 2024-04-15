Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?

Московский «Спартак» расстался с главным тренером. К отставке Гильермо Абаскаля шло давно, и в минувшие выходные она всё-таки случилась. Последней каплей для руководства клуба стало выездное поражение от «Сочи» (0:1).

Пока роль главного тренера в «Спартаке» временно исполняет бывшим ассистент Абаскаля — Владимир Слишкович. Но очевидно, что на постоянной основе он не останется. А кто же тогда станет новым тренером команды? Предлагаем выбрать самого подходящего кандидата в нашем рейтинге.

В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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