Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?

Московский «Спартак» расстался с главным тренером. К отставке Гильермо Абаскаля шло давно, и в минувшие выходные она всё-таки случилась. Последней каплей для руководства клуба стало выездное поражение от «Сочи» (0:1).
Пока роль главного тренера в «Спартаке» временно исполняет бывшим ассистент Абаскаля — Владимир Слишкович. Но очевидно, что на постоянной основе он не останется. А кто же тогда станет новым тренером команды? Предлагаем выбрать самого подходящего кандидата в нашем рейтинге.
В ходе голосования тренеры будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Валерий Карпин
Про этого тренера вы всё знаете. Карпин дважды и с переменным успехом возглавлял «Спартак». Трофеев при нём команда не завоевала, но регулярно брала медали. Уже несколько лет тренер работает в «Ростове», а сейчас переживает очередной пик. Под его руководством ростовчане показывают самый уверенный весенний перформанс во всей РПЛ. Если бы осенью удалось сделать более солидный задел по очкам, «Ростов» наверняка претендовал бы и на медали.
Насколько реально возвращение Карпина в «Спартак» — вопрос философский. Его фамилия фигурирует каждый раз, когда речь заходит о смене тренера в московском клубе. Однако каждый раз в команду приходит кто-то другой. Может, в этом году камбэк всё же состоится?
Станислав Черчесов
Как и Карпин, Черчесов далеко не чужой человек для «Спартака». Он тоже играл за клуб, а впоследствии и тренировал его. Правда, последний заход получился не самым приятным. После серебра в сезоне-2007 (обидно проиграли гонку «Зениту») команда в 2008 году посыпалась и летом выдала чудовищный отрезок: влетела в дерби ЦСКА (1:5) и проиграла киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов (1:4). После этого Черчесова отправили в отставку.
Однако с тех пор Черчесов зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он уверенно поработал в «Динамо», сотворил сенсацию со сборной России на домашнем чемпионате мира и посверкал в Венгрии с «Ференцварошем», а в Польше — с «Легией». Сейчас Черчесов без работы, но ни для кого не секрет: тренер хочет однажды вернуться в «Спартак», а в руководстве клуба есть его поклонники. Главный вопрос, убедят ли эти поклонники остальных боссов назначить именно Станислава Саламовича.
Другой иностранный тренер
Может, руководство «Спартака» действительно должно назначить иностранца, но не Янсена? Кандидатов достаточно. Например, без работы остаётся Владимир Ивич, который к зиме вёл «Краснодар» к первому в истории чемпионству. Он лишился работы только из-за недовольства Сергея Галицкого, которому больше нравится красивый футбол, а не игра на результат.
В «Сочи» тем временем расцвёл Роберт Морено. Благодаря его работе команда, которая ещё недавно казалась безнадёжной, по-прежнему может остаться в РПЛ. Чем не кандидат? Если хотите видеть в «Спартаке» Ивича, Морено или другого иностранца (но не Янсена), выбирайте этот вариант.
Другой российский тренер
А вдруг «Спартаку» не подходит никто из представленного списка? Есть же и другие тренеры, в том числе российские. Тот же Игорь Осинькин довольно успешно не первый год работает в «Крыльях Советов». Сергей Юран наверняка не отказался бы от возвращения в московский клуб. В «Локомотиве» под вопросом будущее Михаила Галактионова.
Если считаете, что «Спартаку» нужен кто-то из перечисленных российских тренеров или другой отечественный специалист, этот вариант для вас.
Паскаль Янсен
Самая свежая фамилия. Этот нидерландец отпугнул многих болельщиков своим послужным списком. К 51 году у Янсена за спиной лишь работа в АЗ и ни одного трофея. Известно, что Паскаль — фанат атакующего футбола, предпочитающий ставить на успехи в нападении. Довольно актуальный запрос, поскольку у «Спартака» в последних матчах настоящая катастрофа с результативностью.
По информации «Чемпионата», именно Янсен должен возглавить «Спартак» после увольнения Абаскаля. На его приглашении настоял спортивный директор клуба Томаш Амарал. Может, португалец действительно прав, делая ставку на этого тренера?