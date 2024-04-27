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Медина: когда уходит тренер, всегда непросто, но мы всё равно можем добиваться результата

Медина: когда уходит тренер, всегда непросто, но мы всё равно можем добиваться результата
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением об отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Когда уходит тренер, всегда непросто, но мы всё равно можем добиваться результата. Мы как команда объединились. Матч с «Ростовом» был очень важен для нашей уверенности.

Мы сами справляемся с непростой ситуацией, в которой оказалась вся команда, но нас поддерживает тренер, и это очень помогает. Мы будем продолжать усиленно работать, набирать очки, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше», – приводит слова Медины Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. 14 апреля 2024 года испанец был отправлен в отставку.

В нынешнем сезоне Медина принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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