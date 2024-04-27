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В «Зените» ответили, сможет ли Марио Фернандес сыграть с ЦСКА в Кубке России

В «Зените» ответили, сможет ли Марио Фернандес сыграть с ЦСКА в Кубке России
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о шансах защитника питерской команды Марио Фернандеса сыграть в финальных матчах пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА. Игры пройдут 2 мая в Москве и 15-го в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Марио пока не готов играть. Он восстанавливается», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, с июля 2012 по июль 2022 года Марио Фернандес выступал за ЦСКА. В составе армейцев бразильский футболист стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Он перешел в «Зенит» летом 2023 года.

В текущем сезоне 33-летний Фернандес провёл 18 матчей за петербуржцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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