Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Зените» ответили, сможет ли Марио Фернандес сыграть с ЦСКА в Кубке России

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о шансах защитника питерской команды Марио Фернандеса сыграть в финальных матчах пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА. Игры пройдут 2 мая в Москве и 15-го в Санкт-Петербурге.

«Марио пока не готов играть. Он восстанавливается», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, с июля 2012 по июль 2022 года Марио Фернандес выступал за ЦСКА. В составе армейцев бразильский футболист стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Он перешел в «Зенит» летом 2023 года.

В текущем сезоне 33-летний Фернандес провёл 18 матчей за петербуржцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.