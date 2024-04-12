В «Зените» сообщили, что Марио Фернандес перенёс операцию

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что защитник сине-бело-голубых Марио Фернандес перенёс операцию.

«Были проблемы неврологического характера, но ему была произведена операция. Она прошла успешно. Он приступает к реабилитации», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщал, что Марио Фернандес не поможет команде в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Также тренер отмечал, что в течение двух-трёх недель защитник уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой.

«Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» в субботу, 13 апреля. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.