Салах поругался с Клоппом перед выходом на замену в матче с «Вест Хэмом»

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вступил в перепалку с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом, готовясь выйти на замену в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:2).

Фото: Кадр из трансляции ESPN

Фото: Кадр из трансляции ESPN

Фото: Кадр из трансляции ESPN

Эпизод произошёл на 82-й минуте матча. Салаха успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, стоявшие рядом с ним и также готовявшиеся выйти на замену.

После 35 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть ещё матч в запасе. В следующем туре мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэмом». Матч состоится 5 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Клопп покинет «Ливерпуль». Ранее немецкий специалист сообщил, что он намерен взять годичный перерыв от тренерской деятельности.