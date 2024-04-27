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Личка: если мы хотим участвовать в чемпионской гонке, мы должны обыграть «Зенит»

Личка: если мы хотим участвовать в чемпионской гонке, мы должны обыграть «Зенит»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче с петербургским «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё будет зависеть от результата в воскресенье. Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть. Потом будем смотреть, как будет дальше. Нужно постараться владеть мячом. Не говорю, что будет преимущество, но мы хотим быть активными и давить. Когда надо включаться, «Зенит» всегда готов, поэтому и надо отрабатывать свои вещи», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Матч между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков в 25 матчах. На счету московского «Динамо» 44 очка. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.

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