Пименов: матч «Спартак» — «Локомотив» будет веселее, чем дерби с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ-2023/2024 между красно-белыми и «Локомотивом», который состоится в воскресенье, 28 апреля, и начнётся в 16:15 мск. По мнению экс-форварда встреча должна получится веселее, чем игра «ЦСКА» и «Спартака» (0:0) в рамках 21-го тура.

«Матч «Спартак» — «Локомотив» будет однозначно веселее, чем дерби ЦСКА — «Спартак». «Локомотив» — фаворит в этом противостоянии», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 39 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.