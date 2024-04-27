Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: матч «Спартак» — «Локомотив» будет веселее, чем дерби с ЦСКА

Пименов: матч «Спартак» — «Локомотив» будет веселее, чем дерби с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ-2023/2024 между красно-белыми и «Локомотивом», который состоится в воскресенье, 28 апреля, и начнётся в 16:15 мск. По мнению экс-форварда встреча должна получится веселее, чем игра «ЦСКА» и «Спартака» (0:0) в рамках 21-го тура.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Спартак» — «Локомотив» будет однозначно веселее, чем дерби ЦСКА — «Спартак». «Локомотив» — фаворит в этом противостоянии», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 39 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Мостовой: матч «Спартака» с «Локомотивом» может быть похож на дерби с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android