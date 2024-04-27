Писарев прокомментировал уход с поста главного тренера «Краснодара-2»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о своём уходе с поста главного тренера «Краснодара‑2».

«Расстались по обоюдному согласию с «Краснодаром‑2». Есть и семейные обстоятельства, и есть вещи, которые бы мне не хотелось объяснять. Но мы точно расстаемся с клубом в очень хороших отношениях. Я готов всегда вернуться в этот клуб и быть ему полезным, потому что очень уважаю Галицкого и ту работу, которую «Краснодар» проделывает для российского футбола. На данном этапе клуб дал и может дать мне больше, нежели я ему. Поэтому очень благодарен «Краснодару», что мне пошли навстречу и поняли меня. Наверное, так будет правильно», – приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Писареву 55 лет, «Краснодар-2» он возглавил в августе 2023 года. Ранее специалист входил в тренерский штаб сборной России, тренировал молодёжные национальные команды, возглавлял подмосковные «Химки» и работал в клубах Второй лиги. Будучи игроком, Писарев выступал за «Торпедо», «Динамо» и «Спартак», швейцарский «Винтертур», испанскую «Мериду» и германский «Санкт-Паули».

26 апреля футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе с поста главного тренера второй команды Николая Писарева.