Вера: зимой я хотел уйти из «Оренбурга», но в клубе сказали остаться

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что в зимнее трансферное окно хотел покинуть команду, но клуб его не отпустил.

«Думаю, что в это трансферное окно всё произойдет так же, как в прошлое: когда я захотел уйти, клуб сказал, что я остаюсь. Возможно, то же самое произойдет и сейчас. Почему тогда меня не отпустили? Так сложились переговоры двух клубов. Они не пришли к соглашению, мне сообщили так», — приводи слова Веры «Матч ТВ».

27-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 24 матчаэ в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал пять результативных передач. Также на счету футболиста два матча в Кубке России. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). Действующий контракт полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукаса в € 3 млн.