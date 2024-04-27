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КДК РФС оштрафовал главного тренера «Оренбурга» Деограсию на 30 тысяч рублей

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвергся санкциям в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за выход из технической зоны.

«За выход из технической зоны Деограсия оштрафован на 30 тысяч рублей. Это его седьмое нарушение в сезоне», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 51-летний специалист занял пост главного тренера «Оренбурга» в августе 2023 года.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 13-е место. В следующем туре подопечные Деограсии сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 29 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.