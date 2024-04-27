Президент РПЛ рассказал о причине отказа от реформы формата Суперкубка России

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о причине, по которой не удалось изменить нынешний формат Суперкубка России, согласно которому обладатель трофея определяется в одном матче между действующим чемпионом страны и победителем национального кубка, который проходит перед стартом нового сезона.

— Почему не удалось убедить коллег из РФС перенести матч за Суперкубок на декабрь и, возможно, провести его в расширенном формате — с участием четырех команд?

— Коллеги из РФС провели анализ и считают, что коммерчески выгоднее проводить турнир в начале сезона и в формате из одного матча. Мы благодарны всем, кто помогает больше зарабатывать клубам и сейчас, если удастся увеличить доходы в три раза, лично поаплодирую, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является санкт-петербургский «Зенит». В матче за этот трофей сине-бело-голубые обыграли московский ЦСКА. В основное время команды сыграли со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4). Это противостояние происходило на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч состоялся 15 июля 2023 года.