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В РФС рассказали, что рассматривали вариант сделать из Суперкубка турнир

В РФС рассказали, что рассматривали вариант сделать из Суперкубка турнир
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что рассматривался вариант проведения Суперкубка России в формате турнира.

«Сегодня утвердили текущий формат. Рассматривались возможности проведения турнира, но решили сохранить действующий формат ― одна игра», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка России является санкт-петербургский «Зенит». В матче за этот трофей сине-бело-голубые обыграли московский ЦСКА. В основное время команды сыграли со счётом 0:0, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4). Это противостояние происходило на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч состоялся 15 июля.

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