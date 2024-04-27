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«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ и установил антирекорд по пропущенным голам

«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ и установил антирекорд по пропущенным голам
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«Шеффилд Юнайтед» потерял математические шансы на сохранение места в английской Премьер-лиге и в следующем сезоне выступит в Чемпионшипе. «Клинки» занимают последнее, 20-е место, и имеют в своём активе 16 очков. Напомним, команде предстоит провести ещё три встречи в нынешнем сезоне АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
5 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Ахмедходжич – 5'     1:1 Исак – 26'     2:1 Гимарайнс – 54'     3:1 Исак – 61'     4:1 Осборн – 65'     5:1 Уилсон – 72'    

Интернет-портал Squawka также сообщает, что «Шеффилд» установил антирекорд по количеству пропущенных мячей в сезоне из 38 матчей за всю историю турнира. «Клинки» пропустили уже 97 мячей.

Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. «Сороки» одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Турнирная таблица АПЛ
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