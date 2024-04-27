«Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ и установил антирекорд по пропущенным голам
Поделиться
«Шеффилд Юнайтед» потерял математические шансы на сохранение места в английской Премьер-лиге и в следующем сезоне выступит в Чемпионшипе. «Клинки» занимают последнее, 20-е место, и имеют в своём активе 16 очков. Напомним, команде предстоит провести ещё три встречи в нынешнем сезоне АПЛ.
Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
5 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Ахмедходжич – 5' 1:1 Исак – 26' 2:1 Гимарайнс – 54' 3:1 Исак – 61' 4:1 Осборн – 65' 5:1 Уилсон – 72'
Интернет-портал Squawka также сообщает, что «Шеффилд» установил антирекорд по количеству пропущенных мячей в сезоне из 38 матчей за всю историю турнира. «Клинки» пропустили уже 97 мячей.
Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. «Сороки» одержали разгромную победу со счётом 5:1.
Комментарии
- 27 апреля 2024
-
19:47
-
19:45
-
19:27
-
19:14
-
19:13
-
19:05
-
18:56
-
18:51
-
18:47
-
18:44
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:09
-
18:02
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:22
-
17:16
-
17:14
-
17:06
-
17:00
-
16:57
-
16:56
-
16:39
-
16:27
-
16:14
-
16:00