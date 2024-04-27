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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 7-го тура женской Суперлиги

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 7-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился минимальной победой красно-синих — 1:0.

Россия - Суперлига (ж) . 7-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Не начался
Спартак (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Единственный гол в матче был забит на 43-й минуте. Отличилась камерунская нападающая Габриэль Онгене.

После этого матча в активе ЦСКА стало 18 очков. Красно-синие занимают первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Спартак» с 10 очками идёт 6-м.

Также сегодня состоялись ещё четыре встречи. В Самаре московский «Локомотив» разгромил «Крылья Советов». Встреча завершилась со счётом 4:0.

Россия - Суперлига (ж) . 7-й тур
27 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
0 : 4
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Оливейра – 18'     0:2 Маклинс – 44'     0:3 Юкляева – 55'     0:4 Беломытцева – 66'    

«Краснодар» на своём поле переиграл «Рязань-ВДВ». Чёрно-зелёные одержали победу со счётом 2:1.

Россия - Суперлига (ж) . 7-й тур
27 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
1:0 Лихота – 5'     2:0 Жаркова – 35'     2:1 Зубкова – 48'    

В Москве «Чертаново» принимало «Ростов». Гости забили четыре мяча и пропустили лишь однажды. Итоговая победа ростовчан — 4:1.

Россия - Суперлига (ж) . 7-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
0:1 Краснова – 23'     0:2 Даллакян – 45'     1:2 Березанская – 57'     1:3 Дергоусова – 82'     1:4 Шалимова – 90+1'    

В Казани встречались «Рубин» и «Звезда-2005» из Перми. Футболистки гостей отправили четыре мяча в ворота «Рубина» за первый тайм. Хозяева поля смогли отыграть два мяча во второй половине встречи, но всё равно уступили — 2:4.

Россия - Суперлига (ж) . 7-й тур
27 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
2 : 4
Звезда-2005 (ж)
Пермь
0:1 Сергейчик – 12'     0:2 Котельникова – 17'     0:3 Ларина – 24'     0:4 Карагёзян – 29'     1:4 Долматова – 62'     2:4 Жукова – 83'    
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