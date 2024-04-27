ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 7-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился минимальной победой красно-синих — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 43-й минуте. Отличилась камерунская нападающая Габриэль Онгене.
После этого матча в активе ЦСКА стало 18 очков. Красно-синие занимают первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Спартак» с 10 очками идёт 6-м.
Также сегодня состоялись ещё четыре встречи. В Самаре московский «Локомотив» разгромил «Крылья Советов». Встреча завершилась со счётом 4:0.
«Краснодар» на своём поле переиграл «Рязань-ВДВ». Чёрно-зелёные одержали победу со счётом 2:1.
В Москве «Чертаново» принимало «Ростов». Гости забили четыре мяча и пропустили лишь однажды. Итоговая победа ростовчан — 4:1.
В Казани встречались «Рубин» и «Звезда-2005» из Перми. Футболистки гостей отправили четыре мяча в ворота «Рубина» за первый тайм. Хозяева поля смогли отыграть два мяча во второй половине встречи, но всё равно уступили — 2:4.
- 27 апреля 2024
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