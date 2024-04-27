«Лацио» одержал третью победу в Серии А подряд, обыграв «Верону»

Сегодня, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Верона». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте. Отличился нападающий «Лацио» Маттиа Дзакканьи. Автором результативной передачи стал испанец Луис Альберто.

После этой победы в активе «Лацио» стало 55 очков. Римляне поднялись на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 31 очком находится на 16-й строчке.

В ещё одном матче 34-го тура чемпионата Италии встречались «Лечче» и «Монца». На 90+2-й минуте хозяева поля вышли вперёд благодаря голу Николы Крстовича, а на 90+6-й минуте полузащитник «Монцы» Маттео Пессина сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.