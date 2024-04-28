Тренер «Челси» Почеттино: все, кто смотрел игру с «Астон Виллой», будут разочарованы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино раскритиковал судейство в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с бирмингемской «Астон Виллой» (2:2). Напомним, на 90+5-й минуте «синие» забили третий мяч, однако он был отменён из-за игры рукой.

«Все, кто смотрел игру, будут разочарованы. Две разные вещи: судья сказал, что это нарушение и не засчитал гол, а затем обратился к VAR для подтверждения. Рефери невероятный, и это смешно. Это болезненно, поскольку это нанесло ущерб английскому футболу, и я думаю, что даже игроки «Виллы» и их болельщики не поняли, почему гол не был засчитан», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Астон Вилла» укрепилась на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 67 очков в 35 проведённых матчах. «Челси» располагается на девятом месте с 48 очками после аналогичного количества встреч.