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«Манчестер Юнайтед» потерял шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» потерял шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра закончилась ничейным результатом — 1:1. Таким образом, «красные дьяволы» потеряли математические шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Антони – 79'     1:1 Амдуни – 87'    

После 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага набрал 54 очка и занимает шестое место. Идущая на четвёртой позиции «Астон Вилла» имеет 67 очков после 35 встреч в рамках английской Премьер-лиги.

Отметим, манкунианцы теперь могут бороться лишь за попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. Следующий матч в АПЛ команда тен Хага проведёт на выезде с «Кристал Пэлас».

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