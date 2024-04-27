Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг: несправедливо сравнивать нынешний «Манчестер Юнайтед» с теми, что были в прошлом

Тен Хаг: несправедливо сравнивать нынешний «Манчестер Юнайтед» с теми, что были в прошлом
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о сравнениях нынешней команды «красных дьяволов» с «Юнайтед» разных времён, а также заявил, что футболистам нужно время, чтобы прогрессировать.

«Несправедливо сравнивать нынешнюю команду «Манчестер Юнайтед» с теми, что были в прошлом. Но даже команда «Юнайтед» сезона-2004/2005 не играла в такой великий футбол, она была в процессе строительства. На это нужно время. Даже игроки, которые были в той команде, забывают, что футболистам нужно время, чтобы прогрессировать», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место.

Материалы по теме
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — одна из самых динамичных и зрелищных команд в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android