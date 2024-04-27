Тен Хаг: несправедливо сравнивать нынешний «Манчестер Юнайтед» с теми, что были в прошлом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о сравнениях нынешней команды «красных дьяволов» с «Юнайтед» разных времён, а также заявил, что футболистам нужно время, чтобы прогрессировать.

«Несправедливо сравнивать нынешнюю команду «Манчестер Юнайтед» с теми, что были в прошлом. Но даже команда «Юнайтед» сезона-2004/2005 не играла в такой великий футбол, она была в процессе строительства. На это нужно время. Даже игроки, которые были в той команде, забывают, что футболистам нужно время, чтобы прогрессировать», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место.