Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андре Виллаш‑Боаш стал президентом «Порту»

Андре Виллаш‑Боаш стал президентом «Порту»
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш‑Боаш стал президентом «Порту».

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Порту» с 2010 по 2011 год.

Последним клубом португальского специалиста в тренерской карьере был был французский «Марсель». Ранее он также возглавлял «Челси», «Тоттенхэм», «Шанхай СИПГ», и «Академику» из Коимбры.

«Зенит» под его руководством выиграл три трофея, в том числе стал чемпионом России в 2015 году.
На данный момент «Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, записав в свой актив 62 очка. От лидирующего «Спортинга» команда отстаёт на 18 очков.

В следующем туре «Порту» сыграет со «Спортингом». Матч состоится 28 апреля, начало – 22:30 мск.

Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android