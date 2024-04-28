Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш‑Боаш стал президентом «Порту».

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Порту» с 2010 по 2011 год.

Последним клубом португальского специалиста в тренерской карьере был был французский «Марсель». Ранее он также возглавлял «Челси», «Тоттенхэм», «Шанхай СИПГ», и «Академику» из Коимбры.

«Зенит» под его руководством выиграл три трофея, в том числе стал чемпионом России в 2015 году.

На данный момент «Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, записав в свой актив 62 очка. От лидирующего «Спортинга» команда отстаёт на 18 очков.

В следующем туре «Порту» сыграет со «Спортингом». Матч состоится 28 апреля, начало – 22:30 мск.

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