Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на первое место в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне МЛС.

Напомним, аргентинский нападающий забил два гола в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Таким образом, Месси забил девятый гол в нынешнем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

Второе место делят форвард «Реал Солт-Лейк» Кристиан Аранго и нападающий «Ди-Си Юнайтед» Кристиан Бентеке.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 21 очко. Команда одержала третью победу подряд в лиге.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз». Матч состоится 5 апреля, начало – 02:30 мск.

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