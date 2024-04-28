Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона МЛС
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на первое место в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне МЛС.
США - Major League Soccer . МЛС
28 апреля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Chancalay – 1' 1:1 Месси – 32' 1:2 Месси – 68' 1:3 Кремаски – 83' 1:4 Суарес – 89'
Напомним, аргентинский нападающий забил два гола в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Таким образом, Месси забил девятый гол в нынешнем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.
Второе место делят форвард «Реал Солт-Лейк» Кристиан Аранго и нападающий «Ди-Си Юнайтед» Кристиан Бентеке.
На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 21 очко. Команда одержала третью победу подряд в лиге.
В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз». Матч состоится 5 апреля, начало – 02:30 мск.
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