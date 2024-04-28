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Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона МЛС

Лионель Месси возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона МЛС
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на первое место в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне МЛС.

США - Major League Soccer . МЛС
28 апреля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Chancalay – 1'     1:1 Месси – 32'     1:2 Месси – 68'     1:3 Кремаски – 83'     1:4 Суарес – 89'    

Напомним, аргентинский нападающий забил два гола в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Таким образом, Месси забил девятый гол в нынешнем сезоне и вышел на первое место в гонке бомбардиров.

Второе место делят форвард «Реал Солт-Лейк» Кристиан Аранго и нападающий «Ди-Си Юнайтед» Кристиан Бентеке.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 21 очко. Команда одержала третью победу подряд в лиге.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллз». Матч состоится 5 апреля, начало – 02:30 мск.

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