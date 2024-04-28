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Хавбек Гаглоев объявил об уходе из «КАМАЗа» из-за конфликта с тренером

Хавбек Гаглоев объявил об уходе из «КАМАЗа» из-за конфликта с тренером
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Полузащитник Александр Гаглоев сообщил, что покинул выступающий в Первой лиге «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Причиной этого стали разногласия с тренерским штабом команды.

«Да, это так. Наши взгляды с тренером разошлись. Признаю, что повёл себя неправильно по отношению к тренеру, поругавшись с ним, но назад уже ничего не отмотать. Связано ли это как-то с моим дальнейшем трудоустройством? Нет. Я благодарен «КАМАЗу» за то время, что провел в команде, этот клуб навсегда останется в моем сердце», — приводит слова Гаглоева телеграм-канал журналиста Сергея Ильёва.

33-летний хавбек Александр Гаглоев выступал за «КАМАЗ» с июля 2022 года. В текущем сезоне на его счету 25 матчей за клуб во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач.

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