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Химки — КАМАЗ, 1:0: результат матча 29-го тура Первой лиги 24 апреля 2024 года

«Химки» обыграли «КАМАЗ» и вышли на первое место в таблице Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Россия - Мелбет Первая лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Хосонов – 60'    

Единственный гол в матче на 60-й минуте забил полузащитник химчан Хетаг Хосонов.

«Химки» после этой победы набрали 51 очко и вышли на первое место в турнирной таблице Первой лиги – 2023/2024, опережая махачкалинское «Динамо» и «Акрон» на одно очко. В эти минуты команда из Дагестана проводит свой матч 29-го тура с тульским «Арсеналом». В случае победы махачкалинцы вернут себе лидерство в Первой лиге. Команда из Набережных Челнов находится на 12-й строчке, заработав 36 очков.

В следующем туре химчане 28 апреля на выезде сыграют с московским «Торпедо». В этот же день «КАМАЗ» на своём поле примет тольяттинский «Акрон».

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