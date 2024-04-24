«Химки» обыграли «КАМАЗ» и вышли на первое место в таблице Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Арена Химки». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на 60-й минуте забил полузащитник химчан Хетаг Хосонов.

«Химки» после этой победы набрали 51 очко и вышли на первое место в турнирной таблице Первой лиги – 2023/2024, опережая махачкалинское «Динамо» и «Акрон» на одно очко. В эти минуты команда из Дагестана проводит свой матч 29-го тура с тульским «Арсеналом». В случае победы махачкалинцы вернут себе лидерство в Первой лиге. Команда из Набережных Челнов находится на 12-й строчке, заработав 36 очков.

В следующем туре химчане 28 апреля на выезде сыграют с московским «Торпедо». В этот же день «КАМАЗ» на своём поле примет тольяттинский «Акрон».