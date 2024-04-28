Кобелев: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» находятся в чемпионской гонке

Экс главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мы не должны говорить, что одно поражение будет решающим. Вспомните начало весенней части — кто был на первом месте? «Краснодар», но он растерял очки. Почему это не может сделать «Зенит»?

Я хочу, чтобы мы ушли от этих вопросов после каждого тура. Каждые несколько туров всё меняется. Мне надоедает после каждого тура говорить, в гонке «Динамо» или нет. Я уже устал от этого. Можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» находятся в гонке. Эти три клуба обладают хорошим подбором игроков, позволяющим им бороться за первое место.

Впереди матч «Динамо» с «Зенитом». На мой взгляд, это будет одна из ключевых игр. Не самая ключевая, но одна из. Выигрывает «Зенит» — девять очков отрыва, выигрывает «Динамо» — разница в три очка. Плюсом в последнем туре «Краснодар» играет с «Динамо». Хотелось бы, чтобы эти команды дали нам чемпионскую гонку до самого конца, а не получилось так, что за несколько туров уже был известен чемпион», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.