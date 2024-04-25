Валерий Овчинников: привычки проигрывать у «Пари НН» нет, команде просто не везёт

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 3:2.

«Трудно сказать, что случилось с «Пари НН». Честно говоря, не ожидал, что так будет в игре с «Локомотивом». Думаю, команде просто не везёт. Привычки проигрывать нет. Там есть желание, видно, что хотят играть. Нужна концентрация до окончания второго тайма», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе хозяев дубль оформил Николай Калинский. За «Локомотив» забили Тимур Сулейманов, Антон Миранчук (с пенальти) и Александр Сильянов.