Валерий Овчинников: привычки проигрывать у «Пари НН» нет, команде просто не везёт

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 3:2.
«Трудно сказать, что случилось с «Пари НН». Честно говоря, не ожидал, что так будет в игре с «Локомотивом». Думаю, команде просто не везёт. Привычки проигрывать нет. Там есть желание, видно, что хотят играть. Нужна концентрация до окончания второго тайма», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В составе хозяев дубль оформил Николай Калинский. За «Локомотив» забили Тимур Сулейманов, Антон Миранчук (с пенальти) и Александр Сильянов.
- 25 апреля 2024
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