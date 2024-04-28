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«Динамо» — «Зенит»: Тюкавин вывел бело-голубых вперёд на 76-й минуте матча

«Динамо» — «Зенит»: Тюкавин вывел бело-голубых вперёд на 76-й минуте матча
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором столичное «Динамо» принимает лидера чемпионата — санкт-петербургский «Зенит». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

На 76-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий хозяев Константин Тюкавин. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR на предмет офсайда, однако система показала, что гол был забит по правилам.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 25 матчей. «Динамо» находится на третьей строчке, заработав 44 очка за аналогичное количество игр.

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