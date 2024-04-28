Гуренко рассказал, сможет ли Джикия решить проблемы «Локомотива» в обороне

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко после матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и красно-зелёными (3:2) прокомментировал оборону железнодорожников, а также предположил, сможет ли переход в клуб защитника красно-белых Георгия Джикии решить проблемы команды в этой зоне.

«Если «Локомотив» хочет решать высокие задачи, то надо решать вопрос с обороной. Джикия — опытный, квалифицированный и добротный футболист, понятно, что у него были ошибки, но защитники не играют без ошибок. Но надо понимать, что один игрок тут не решит, потому что это комплексная проблема. Если купишь одного-двух футболистов, то проблема сама не решится», — приводит слова Гуренко Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности российский футболист провёл на поле 753 минуты. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.