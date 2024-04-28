В «Динамо» опровергли, что рассматривали вариант с отставкой Лички

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором москвичи одержали победу со счётом 1:0, опроверг слухи о том, что клуб думал отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.

«Место Марцела никогда не шаталось. Мы, как вы успели заметить, не сторонники принимать невзвешенные решения. Мы неоднократно заявляли, что доверяем нашему тренеру и тренерскому штабу», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.