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В «Динамо» опровергли, что рассматривали вариант с отставкой Лички

В «Динамо» опровергли, что рассматривали вариант с отставкой Лички
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором москвичи одержали победу со счётом 1:0, опроверг слухи о том, что клуб думал отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

«Место Марцела никогда не шаталось. Мы, как вы успели заметить, не сторонники принимать невзвешенные решения. Мы неоднократно заявляли, что доверяем нашему тренеру и тренерскому штабу», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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